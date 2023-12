Indicados para o Globo de Ouro 2024 são anunciados

O Globo de Ouro anunciou nesta segunda-feira (11) a lista de indicados para a premiação que acontece em janeiro de 2024. A 81ª edição da premiação reconhecerá os melhores nomes da TV e do cinema em 2023 e a lista de indicados é liderada por ‘Barbie’ e ‘Sucession’. O filme Barbie e a série Sucession receberam nove indicações cada, sendo os mais indicados da premiação neste ano. Só na categoria ‘Melhor Canção Original’, Barbie foi indicada três vezes.





Band.com.br » / 🏆 26. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Previsões 2024 sobre saúde: leia horóscopo para todos os signosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Operação Verão 2023/2024 do Corpo de Bombeiros atinge praias da costa verde e Ilha GrandeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

iPhone: download de aplicativos de fora da App Store pode começar em 2024Recurso do iPhone por enquanto será válido apenas no território da União Europeia a partir do iOS 17.2

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Bianca Andrade não vai desfilar no Carnaval 2024: 'Coragem de dizer não'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Rede estadual inicia renovação de matrículas para ano letivo de 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Grande Prêmio de São Paulo abre venda de ingressos para 2024Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »