Brasil registra ano mais quente da história em 2023

O ano de 2023 entrou para a história do Brasil como o mais quente já registrado, com meses seguidos de recordes de temperaturas, seca no território amazônico e temporais catastróficos, principalmente na região Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor ficou acima da média histórica de julho a novembro. Com pouco mais de 34 mil habitantes, a cidade mineira de Araçuaí registrou o dia mais quente já observado em território nacional no mês passado.

A marca de 44,8ºC foi atingida em meio a 8ª onda de calor de 2023. Nos últimos meses, diversos outros municípios, de todos os tamanhos, também vivenciaram recordes históricos. Também em novembro, a MetSul Meteorologia alertou o país para um cenário muito fora do comum. 'O que os modelos mostram de calor é tão extraordinário e fora da curva histórica, que a onda de calor pode ser a mais intensa já registrada no Brasil em temperatura máxima', dizia texto divulgado pela organização. O informe preocupava porque, em setembro e outubro, algumas capitais já haviam ultrapassado recordes históricos





cartacapital

