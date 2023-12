Final da Stock Car 2023 será disputada em Interlagos com sete pilotos na briga pelo título

A grande final de 2023 da Stock Car será disputada no próximo domingo, em Interlagos, e nada menos do que sete pilotos têm chances matemáticas de conqusitar o título desta que é a 45ª temporada da maior categoria de automobilismo nacional. A Band (TV Aberta) e o Esporte na Band (Youtube) transmitem ao vivo, a partir das 14h, a última etapa da Stock Car.

O seleto grupo possui vasta experiência em diversas categorias do automobilismo mundial, como Fórmula 1, Indy, 24 Horas de Le Mans, Mundial de GT e mais. Entre os finalistas são, ao todo, sete títulos na Stock Car. Só que três pilotos ainda tentam conquistar o primeiro campeonato na categoria. E no maior palco do automobilismo brasileiro, Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Felipe Fraga, Thiago Camilo, Rafael Suzuki, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta serão os protagonistas na disputa pelo título. Gabriel Casagrande, 1º colocado, 286 pontos - Um dos principais nomes da chamada nova geração da Stock Car, o paranaense de 28 anos alcança sua quarta final consecutiv





Band.com.br » / 🏆 26. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Itaipu fecha vertedouro após 11 dias aberto contra danos à barragem por força da chuvaSistema foi utilizado três vezes em 2023

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Viih Tube chora no palco do Teleton 2023 com discurso emocionante de EliezerNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Aneel recebeu mais de 150 mil queixas sobre distribuidoras de luz em 2023Agência aplicou quase R$ 500 milhões de multas nos últimos dois anos; valor ainda não contempla reclamações pelo temporal que deixou parte de São Paulo sem luz no dia 3 de novembro.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Macaé sedia Expedição Terra de Gigantes 2023 para alavancar turismo na região**No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Temperaturas ficarão muito elevadas até dia 19, no mínimo, diz meteorologista à CNNSegundo Guilherme Borges, da Climatempo, país caminha para quarta onda de calor em 2023

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Comprobar Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2023: consulta los números premiadosTodos los resultados del sorteo extraordinario de la ONCE que ha repartido este sábado 11 millones de euros al primer premio

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »