Abel Ferreira faz desabafo sobre futuro e não garante permanência no Palmeiras

Abel Ferreira faz forte desabafo sobre futuro, não garante permanência no Palmeiras e ressalta: 'Preciso de tempo' (1:44) Abel Ferreira tem batido bastante na tecla de que precisa ter mais tempo para a família e aproveitar a vida pessoal, o português revelou que a mudança recente no discurso foi motivada por uma conversa com o técnico Carlo Ancelotti, do

"Eu partilhei uma conversa com ele e fiz uma pergunta no final: qual era o conselho que ele dava a um jovem treinador que faz nove, dez jogos por mês? E ele disse: 'Se entender o que vou te dizer, vai entender a essência do futebol. Não leve o futebol tão a sério'. Eu fui para casa pensando nisso e acho que ele tem razão", disse ao"Falamos sobre o Endrick, falei sobre o livro que eu vi sobre ele e a forma dele de liderar. Acho que ele tem uma forma de liderar e somos muito similare





