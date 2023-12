Rumores sobre o Galaxy S24: moldura em titânio e lançamento em janeiro de 2024

Com lançamento estipulado para janeiro de 2024, a série Galaxy S24 deve trazer várias novidades. Algumas delas foram praticamente confirmadas pela Samsung, como a presença do poderoso processador Snapdragon 8 Gen 3, enquanto outras ainda são especuladas. O TecMundo reúne aqui os principais rumores sobre o Galaxy S24, linha que também deve contar com as variantes Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra. Esses detalhes nos dão uma noção do que esperar da próxima geração do carro-chefe da Samsung.

Moldura em titânio e pequenas mudanças no visual O titânio deve ser exclusivo do S24 Ultra. A Samsung tem optado por poucas alterações estéticas em sua série premium e isso deve ser mantido em 2024. Supostas imagens oficiais dos celulares vazadas pelo Windows Report no início de dezembro mostram como principal novidade a moldura em titânio no Galaxy S24 Ultra





