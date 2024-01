Nikki Haley desafia Trump a una batalla larga por la nominación

Nikki Haley no tira la toalla. La exembajadora en la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur ha salido derrotada por Donald Trump en New Hampshire, pero seguirá dando la batalla. Las primarias de New Hampshire son las primeras, no las últimas, ha argumentado en su discurso de valoración de los resultados electorales del martes en un hotel de Concord, la capital de New Hampshire. Haley reta así a Trump a una batalla larga por la nominación. “Felicito a Donald Trump por su victoria esta noche.

Se la ha ganado y quiero reconocerlo. Ahora todos habéis escuchado la charla entre la clase política diciendo que esta carrera ha terminado. Bueno, tengo noticias para todos ellos. New Hampshire es el primer Estado de la nación. No es el último. Esta carrera está lejos de terminar, hay docenas de Estados por delante y el siguiente es mi dulce Estado de Carolina del Sur”, ha dicho Haley tras los agradecimientos a familiares y colaboradores. “Los votantes de Carolina del Sur no quieren una coronación. Quieren unas elecciones y vamos a tenerlas porque solo estamos empezando”, ha añadid





