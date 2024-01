Trump enfrenta acusações criminais e coloca tribunais americanos em destaque

Donald Trump causou uma insurreição? Ele tentou roubar uma eleição? Deveria ser proibido de concorrer à Casa Branca? Os tribunais nunca tiveram tanto destaque em uma eleição presidencial até agora. Estas são apenas algumas das questões que devem ser debatidas pelos tribunais americanos enquanto o magnata imobiliário de 77 anos busca um segundo mandato presidencial.

A avalanche de processos criminais e civis que o ex-presidente republicano enfrenta colocou em apuros o poder Judiciário, que é forçado a atuar como árbitro em um ano eleitoral difícil. “Não é o tipo de luta que geralmente agrada aos tribunais”, diz William Howell, professor de ciências políticas na Universidade de Chicago. “E ainda assim, aqui estamos”. Trump enfrenta acusações criminais decorrentes de seus supostos esforços para alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020 e seu papel na invasão do Capitólio por seus apoiadores em 6 de janeiro de 202





RevistaISTOE » / 🏆 16. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Prêmio Innovare reconhece iniciativas que deixam o Judiciário mais próximo dos cidadãosForam anunciados nesta terça-feira (12), em Brasília, os vencedores e os homenageados da 20ª edição do Innovare. O prêmio tem o apoio do Grupo Globo e reconhece iniciativas que deixam o Poder Judiciário mais próximo dos cidadãos.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Suprema Corte do Colorado decide que Trump é inelegível para comparecer às urnasA decisão da Suprema Corte do Colorado de que Donald Trump é constitucionalmente inelegível para comparecer às urnas no próximo ano representa uma repreensão impressionante ao ex-presidente e um novo nível de responsabilização pelos esforços do empresário para anular a eleição de 2020, ameaçando suas perspectivas eleitorais para 2024 de uma forma que as quatro acusações criminais contra ele não fizeram.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Suprema Corte do Colorado desqualifica Trump para a presidênciaA Suprema Corte do Colorado decidiu que Donald Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente e não aparecerá na cédula de votação do estado em 2024.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Entenda os principais pontos da decisão que tira Trump das primárias no ColoradoTribunal entendeu que a proibição a 'insurrecionistas' de ocupar cargos públicos nos EUA presente na 14ª Emenda se aplica à conduta de Trump em 6 de janeiro de 2021, quando houve a invasão do Capitólio

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Trump é desqualificado da eleição primária presidencial no MaineA secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, concluiu que Trump deve ser desqualificado da eleição primária presidencial no Estado no próximo ano devido ao seu papel no ataque ao Capitólio em janeiro de 2021.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Donald Trump y el debate sobre la democracia en Estados UnidosEl artículo habla sobre las últimas semanas de Donald Trump y la batalla legal para impedirle presentarse a las elecciones presidenciales, lo que ha generado un debate sobre la democracia en Estados Unidos.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »