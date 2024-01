Donald Trump gana las elecciones primarias de New Hampshire

Donald Trump vuelve a ganar. Su triunfo en las elecciones primarias de New Hampshire ha quedado claro al poco de cerrarse las urnas. El triunfo de Trump en New Hampshire sobre Nikki Haley se suma a la victoria aplastante del presidente la semana pasada en los caucus de Iowa. En el último medio siglo, todos los candidatos que han ganado en Iowa y New Hampshire han logrado la nominación como candidatos a las presidenciales.

Trump tiene el camino aparentemente despejado, pero su rival, Nikki Haley, se resiste a tirar la toalla, lo que ha amargado algo la fiesta al expresidente. “Esta carrera está lejos de terminar, hay docenas de estados por delante y el siguiente es mi dulce estado de Carolina del Sur”, ha dicho Haley en su comparecencia de este martes tras las elecciones. “Los votantes de Carolina del Sur no quieren una coronación. Quieren unas elecciones y vamos a tenerlas porque solo estamos empezando”, ha añadid





