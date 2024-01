Flávio Dino destaca avanços na segurança pública e lamenta não poder implementar o SUSP

Em pronunciamento nesta terça-feira (23), o ainda ministro da Justiça e Segurança Pública e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, destacou os avanços nas relações entre a Polícia Federal e as estaduais e municipais no combate ao crime organizado, mas disse que se pudesse ficaria mais tempo à frente do ministério para implementar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

A posse de seu sucessor, o ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, está marcada para o dia 1º de fevereiro.Criado há cinco anos, o SUSP busca integrar as ações e as inteligências das polícias Federal, estaduais e municipais. De acordo com Dino, essa área de atuação do Ministério ainda precisa ser aprimorada. “O Brasil nunca teve, a rigor, uma política de segurança pública. Ela era delegada aos estados, mas o crime organizado se nacionalizou nas últimas década





