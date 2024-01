IA generativa: o futuro da revolução digital

Com potencial para abrir um novo capítulo na revolução digital, a IA generativa ocupa, no entanto, o centro de um grande debate, inclusive sobre sua regulamentação. Os próximos meses vão mostrar como a sociedade pretende superar os desafios impostos pela sua adoção, com repercussão em áreas críticas que vão de emprego e direitos autorais a segurança cibernética e privacidade.





