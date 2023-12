Não leve a vida como se estivesse em um trem bala, sem ver a paisagem', diz Silvano Raia, aos 93 anos, sobre longevidade

O médico Silvano Raia, uma das maiores autoridades em transplantes do Brasil, professor emérito da Faculdade de Medicina da USP e membro da Academia Nacional de Medicina, fala como passar dos 90 anos com vigor. Silvano Raia é uma das maiores autoridades em transplantes do Brasil. Foi o primeiro cirurgião a realizar transplante de fígado, na década de 1980, no Hospital das Clínicas da USP.

O cirurgião também desenvolveu a técnica de transplante de fígado intervivos, o que possibilitou a ampliação de transplantes de fígado para crianças. Dados do Global Observatory On Donation And Transplantation mostram que ao longo de 22 anos, 86 mil pessoas no mundo foram salvas com esse método, que passou a ser utilizado em adultos também





