Equipe de transição de Milei ainda não entrou em contato com embaixada argentina no Brasil

A equipe de transição do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, ainda não entrou em contato com a embaixada argentina no Brasil até a manhã desta quarta-feira, 22 de novembro, mais de 48 horas após a vitória nas eleições. Questionada sobre o planejamento da primeira reunião ou conversa telefônica entre Milei e Lula, essa fonte também disse:“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada.

Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo”O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli (foto), é um peronista com ligações históricas com a ala liberal do peronismo. Na imprensa argentina, discute-se a possibilidade de Scioli permanecer como embaixador da Argentina no Brasil para durante o governo Milei.desde que o argentino foi eleito presidente até esta quart





A Argentina atravessa uma grave situação econômica e social: 2 em cada 5 pessoas vivem na pobreza e a inflação anual atingiu 143% em outubro Neste contexto, a maioria dos eleitores inclinou-se para as mudanças econômicas drásticas propostas por Milei:

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta segunda-feira (20) que levará entre 18 e 24 meses para conter a inflação de seu país, na casa dos 140% anuais. Em entrevista à rádio argentina "Continental", a primeira sobre seu futuro governo após ser eleito no domingo (19), Milei confirmou também que levará adiante o plano para fechar o Banco Central e dolarizar a economia, duas das principais e mais polêmicas propostas de sua campanha.

Javier Milei, representante da coalizão A Liberdade Avança, é eleito o 12º presidente da Argentina, sucedendo Alberto Fernández. Ele assume a Casa Rosada em 10 de dezembro.

O novo presidente da Argentina Javier Milei tem um passado de jogador de futebol. Ainda antes de ingressar na política, Milei foi goleiro do Chacarita Juniors. A carreira de Milei debaixo das traves foi apenas em categorias de base do Chacarita Juniors, clube da região de Chacarita, em Buenos Aires, e que joga a segunda divisão do campeonato nacional atualmente.

O economista de ultradireita Javier Milei (La Libertad Avanza- LLA) é o novo presidente eleito da Argentina. O candidato governista reconheceu a derrota antes mesmo da divulgação dos números.

O ultraliberal Javier Milei, eleito presidente da Argentina, começou a definir suas primeiras medidas de governo para enfrentar a crise econômica. Ele planeja destruir a inflação e privatizar empresas estatais, como a petrolífera YPF e os veículos de comunicação estatais. Milei será empossado em 10 de dezembro.

