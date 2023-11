Brasileiro desaparecido na Suíça ainda não foi liberado para retornar ao Brasil

Em publicação nas redes sociais, a mulher do brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, localizado na última terça-feira após sumir na Suíça, divulgou que o marido ainda não foi liberado para retornar. Segundo Ana Lucia Cera, o marido foi incluído na lista de proteção da polícia, devido ao “caso de sequestro envolvendo 4 países”. Procurada a Interpol, ainda não se manifestou sobre o caso. A Polícia da Suíça disse que investiga o caso.

Ainda segundo a mulher, a data de retorno de Márcio ao Brasil não foi confirmada. Ana Lucia também diz que os celulares dela e do marido foram grampeados, e que ambos são monitorados “devido à gravidade da situação”





