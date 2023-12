Luciana Gimenez revela que não se relaciona sexualmente com quem não tem intimidade

A apresentadora Luciana Gimenez revelou, esta semana, que não se relaciona sexualmente com quem não tem intimidade e que já sofreu várias vezes por amor. Em entrevista ao "Desculpa Alguma Coisa", videocast do Universa, ela ressaltou ter chegado à conclusão sobre a própria sexualidade durante uma quadro do "SuperPop", programa que apresenta na RedeTV!. — Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual.

Falei: 'Sou eu'. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo — explicou ela.— Eu amo as pessoas que gosto, abraço, beijo, mas, quando não conheço, esse espaço aqui, não dá — afirmou. — Eu sofro por amor, sou daquelas que sofro, com vontade.e outros famosos ajudaram, recentemente, a popularizar termos e discussões relacionados a orientações sexuais que passavam ao largo de muita gent





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Yasmin Brunet compartilha clique de biquíni em NoronhaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Mega-Sena, concurso 2.653: resultadoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Comissão do Senado aprova a reforma tributária; veja principais pontosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Secretário diz que Prefeitura de São Paulo não está conseguindo obter informações sobre poda de árvores que caíram perto de fios com a EnelEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Lula afirma que governo vai garantir a estabilidade fiscalEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Primeiro-ministro de Portugal pede demissão sob suspeita de envolvimento em corrupçãoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »