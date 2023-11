Possível despedida de Messi no Brasil mobiliza torcida para Brasil x Argentina

A alta procura por ingressos para Brasil x Argentina, nesta terça, no Maracanã, não se deve só ao apelo do clássico. A partida tem status de provável despedida de Messi diante dos brasileiros. Aos 36 anos, o craque só deve ter mais uma oportunidade de atuar no país. E os torcedores querem presenciar o ato final desta relação marcada por poucos gols, mas momentos históricos.

Apesar de Messi ser argentino e ter vivido a maior parte de sua vida na Espanha, o Brasil é parte relevante de sua trajetória. Principalmente o Maracanã. De suas 22 partidas no país, certamente as duas mais marcantes foram no estádio. A primeira delas, a final da Copa de 2014, vencida pela Alemanha (1 a 0





