Lula e PT não conseguem evitar derrota na Argentina

Quando o povo cansou, nem o dinheiro brasileiro, as viagens de Lula ou os marqueteiros petistas conseguiram evitar a derrota na Argentina. Lula e o PT mergulharam na campanha argentina, dando suporte ao atual grupo no poder e enviando marqueteiros -- não foi suficiente. Integrantes da diplomacia brasileira, desde o início, consideraram um erro marqueteiros de campanhas petistas terem se envolvido na disputa eleitoral argentina.

No desespero para manter o grupo de Alberto Fernández no poder, a partir da candidatura de Serio Massa, Lula dedicou um bom espaço da sua agenda, neste ano, ao país vizinho. Recebeu seguidas vezes o presidente argentino no Planalto, foi até a Argentina para eventos e investiu recursos do orçamento brasileiro para socorrer temporariamente os hermanos. Na reta final, chegou a dar declarações orientando argentinos sobre como votar. A vitória de Massa no primeiro turno animou o petismo e os aliados de Lula no governo. Todos passaram a falar da "tecnologia petista" na campanha de Massa — que seguiu a estratégia de combate ao radicalismo espalhando medo nas rede





