Modelo russa que visitou a 'ilha dos pedófilos' de Epstein comete suicídio

A modelo russa Ruslana Korshunova tirou a própria vida apenas dois anos depois de ter sido levada à ‘ilha dos pedófilos’ de Jeffrey Epstein, mostram ossobre o caso. Na época da morte, em 2008, ela tinha 18 anos. As informações são do jornal britânico Daily Mail.Ruslana viajou para a ilha Little St James, onde Epstein e amigos poderosos supostamente abusavam sexualmente de meninas menores de idade.

Nesta semana, centenas de nomes envolvidos com Epstein foram tornados públicos por uma juíza federal de Nova York. A ordem faz parte do processo movido por Virginia Roberts Giuffre, que alega ter sido vítima de abuso sexual pelo milionário e a esposa, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 anos de prisão em junho do ano passado. Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell em trecho da série documental 'Who is Ghislaine Maxwell?', da HBO Max — Foto: Reprodução de internet Entre os nomes que aparecem nos registros de voo do Boeing 727 de Epstein, apelidado de ‘Lolita Express’, está o da modelo russa. O documento mostra que Ruslana viajou em 2006, quando tinha 16 ano





