El número de la felicidad para centenares de personas en este Día de Reyes, los que, al verlo colgado tras el vidrio de la administración de lotería, dijeron: “Ese es. Este año me toca”. Y acertaron. Y hoy han acabado las fiestas navideñas con una cuenta corriente más abultada, al igual seguramente que su contorno después de los turrones y los polvorones, y goteando cava. Que te toque un premio de la Lotería del Niño sí que es empezar el año por todo lo alto.

Esa cifra significa para Inma un piso, que ha encontrado en esa combinación numérica una de las pocas maneras en la que un español medio puede ahora mismo acceder a la vivienda. Apenas puede hablar, no se cree su suerte. Recién llegada a la administración de lotería de Mislata (Valencia), llorando de alegría, explica que al principio no se lo creía. Le ha tocado el primer premio gracias a un décimo que compró a medias con una amiga: 100.000 euros a cada un





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Lotería del Niño 2024, en directo | El primer premio recae en el número 94974El número 89634, segundo premio de la Lotería del Niño; el 57033, el tercero | Consulta todos los premios en la lista oficial

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

São Paulo tem mais de 60 piscinas públicas para se refrescar no verãoCom vários recordes de temperatura atingidos em novembro, num verão mais quente do que normal pela influência do fenômeno El Niño, é normal buscar formas de se refrescar em São Paulo. A capital conta com mais de 60 piscinas públicas, acessíveis para qualquer um.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Lotería del Niño 2024, en directo | El primer premio recae en el número 94974El número 89634, segundo premio de la Lotería del Niño; el 57033, el tercero | Consulta todos los premios en la lista oficial

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

El pueblo de Saleh al Aruri despide con resignación y orgullo a su hijo más célebre: “Sabía que lo iban a matar”Cientos de personas acuden a dar el pésame a la familia del número dos de Hamás, asesinado el martes en Beirut con un misil.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

María Jesús Montero asciende a vicepresidenta primera y Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de EconomíaLa también ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE se convierte en la número dos y la persona con más poder dentro del Gobierno

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »