Bilionário acusado de crimes sexuais menciona Bill Clinton em e-mail

O bilionário Jeffrey Epstein, acusado de se envolver sexualmente com menores de idade, mandou um e-mail para sua cúmplice, a britânica Ghislaine Maxwell, dizendo que ela poderia oferecer uma recompensa a qualquer amigo, conhecido ou familiar de Virginia Giuffre que pudesse ligação com tráfico.

No e-mail, o bilionário menciona duas acusações específicas: a 'mais forte' seria relacionada a um jantar com Bill Clinton e a outra é sobre um evento nas Ilhas Virgens, no qual Hawking teria participado de uma orgia com menores. O físico britânico faleceu em 2018, aos 76 anos de idade





