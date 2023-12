Gabinetes Mid Tower: o modelo mais comum e versátil para setups gamer

Muita gente não sabe, mas os gabinetes para PCs possuem padrões de tamanhos diferentes, o que impacta diretamente em sua usabilidade. Comumente, eles se dividem nos modelos Mini-Tower (pequeno), Mid-Tower (médio) e Full-Tower (grande). Há ainda os mini-ITX, para PCs super compactos. Dentre todos esses modelos, o gabinete Mid Tower é o mais comum e versátil, podendo ser usado para setups gamer de entrada, intermediários e high-end.

É muito importante que você saiba escolher o gabinete adequado, de acordo com as outras peças do setup gamer. Geralmente, os gabinetes Mid Tower suportam os três padrões mais comuns de placas-mãe quanto ao tamanho. No entanto, mesmo sendo um gabinete Mid Tower, o modelo pode variar quanto ao espaço interno. Os modelos mais espaçosos podem acomodar melhor setup gamer mais avançados, devido a um melhor fluxo de ar. Se você está precisando de um bom Gabinete Gamer, veja algumas sugestões no modelo Mid Tower





