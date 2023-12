Desafios da crise sanitária e das mudanças climáticas para a construção do futuro

A crise sanitária provocada pela pandemia, assim como a emergência das mudanças climáticas que já cobram seu preço em vários pontos do planeta, desafia a humanidade a encontrar novos caminhos para a construção do futuro. Até aqui, tem prevalecido a lógica inerente ao modelo econômico capitalista, e isso se estende às inovações tecnológicas em todos os seus aspectos e impactos, desde aquelas meramente incrementais até outras mais radicais ou disruptivas.

Há um pensamento econômico predominante quanto à eficácia dos empreendimentos privados em relação aos empreendimentos públicos, onde se procura reduzir o papel do Estado na definição de ações e de empreendimentos de criação de valor e de renda. Há ainda o valor dado às novas tecnologias da informação e da comunicação sem se atentar para qual direção os empreendimentos baseados nestas tecnologias carregam o valor criado. Em tempos de globalização, falta criticidade sobre a neutralidade tecnológica: o empreendimento local pode estar transferindo valor para outro lugar do globo, criando valor alhure





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Argentina escolhe novo presidente em meio a desafios econômicosOs argentinos vão às urnas neste domingo (19) para escolher o novo presidente do país, numa disputa entre o ultraliberal Javier Milei e o atual ministro da Economia, Sergio Massa. A economia do país enfrenta desafios que podem afetar os indicadores sociais.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Logitech G fala sobre desafios de atuar no mercado brasileiroExecutivos da Logitech G discutem os desafios de atuar no mercado brasileiro e os periféricos mais populares no país.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Jogos de aventura e fantasia cooperativos: opções para todos os gostosDesde estratégias intensas até desafios narrativos, o mundo dos jogos de tabuleiro oferece experiências únicas para todos os gostos. Nesse vasto cenário, destacam-se os jogos de aventura e fantasia cooperativos, onde a imaginação se encontra com a estratégia em um terreno épico de espadas, feitiçaria e desafios emocionantes. Abaixo o TecMundo apresenta algumas das melhores opções, seja para jogadores novos ou os mais experientes.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Se cuida, homem! Envelhecimento masculino ainda é cercado de desafiosEspecialista se debruça sobre os últimos dados do Censo para refletir sobre a necessidade de mais cuidados preventivos entre os brasileiros

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Eleição do novo presidente argentino traz reflexões sobre os desafios para o governo Lula e o campo bolsonaristaApesar de o argentino ter suavizado o tom contra o petista após sua eleição, o governo brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, algo raro, dada a importância da relação dos dois países.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

A inteligência artificial está transformando a músicaEntenda o que é desmixagem de música feito com inteligência artificial e como esse processo vem criando soluções e novos desafios para o cenário musical contemporâneo.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »