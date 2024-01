Evento marca um ano dos atos golpistas e Lula pede punição exemplar

Evento que marca um ano dos atos golpistas ocorreu no Salão Negro do Congresso e reuniu ministros, parlamentares e governadores. Todos os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 devem ser exemplarmente punidos. As declarações foram dadas durante a cerimônia 'Democracia Inabalada', que marca um ano dos ataques. 'Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos.

Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu País e contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo conduto para novos atos terroristas', disse Lula. Bolsonaristas tentam reescrever a história do 8 de Janeiro na Wikipédia e reclamam de revisão. Lula afirmou que a desinformação e o discurso de ódio serviram de 'combustível' para as atitudes antidemocráticas de um ano atrás, defendendo a regulamentação de plataformas e redes sociais. 'As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram o combustível para o 8 de janeiro





Terranoticiasbr » / 🏆 29. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ato para marcar primeiro ano dos ataques antidemocráticos será realizado no Congresso NacionalO presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou um ato para marcar o primeiro ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O evento, chamado de Democracia Inabalada, será realizado no Salão Negro do Congresso Nacional e contará com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo autoridades dos Três Poderes.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Ato em defesa da Democracia ocorre no Congresso NacionalUm ano após os atos criminosos de 8 de janeiro, ocorre nesta segunda-feira, às 15h, um ato em defesa da Democracia, no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento contará com a presença dos chefes dos Três Poderes: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o presidente do Supremo, Luis Roberto Barroso; e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

'Ela não vai estragar o sonho deles', diz dono de salão que fará festa de graça após estudante 'perder' R$ 19 mil de arrecadação para formaturaVitor Mello, 39 anos, dono do salão Royale, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, contou que se comoveu com a situação dos alunos e decidiu proporcionar o evento

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Senado aprova indicação de Flávio Dino e Paulo Gonet para o STF e a PGRAmbos foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Congresso derruba veto de Lula à desoneração da folha de pagamentoO Congresso derrubou o veto de Lula à desoneração da folha de pagamento, que é um benefício fiscal adotado desde 2011. A medida reduz a carga tributária das empresas e perderia a validade no fim deste ano. A derrubada do veto permitirá às empresas dos 17 setores que mais empregam no país atender à contrapartida feita pelo presidente Lula sobre a manutenção e geração de empregos.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente Lula promete reformular imposto de rendaO governo tem 90 dias para mandar ao Congresso uma proposta de lei que reformule o imposto de renda, como prometido pelo presidente Lula. A determinação faz parte da reforma tributária e traz alterações na taxação indireta.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »