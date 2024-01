Ato para marcar primeiro ano dos ataques antidemocráticos será realizado no Congresso Nacional

O ato para marcar o primeiro ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será realizado na segunda-feira no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento contará com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares, governadores e outras autoridades.

A cerimônia, originalmente, seria batizada de Democracia Restaurada, mas o nome provocou insatisfação entre congressistas, como mostrou a Coluna do Estadão. Lula, então, rebatizou o ato como Democracia Inabalada, slogan que o STF havia utilizado em uma campanha institucional de 2023. Além do evento reunindo representantes dos Três Poderes no Congresso, haverá a abertura de uma exposição que relembra os ataques de 8 de janeiro no Supremo.Início das cerimônias O ato Democracia Inabalada está previsto para começar às 15





RevistaISTOE » / 🏆 16. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Congresso Nacional aprova texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser sancionado.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Reforma tributária é aprovada no Congresso NacionalApós intensas negociações, o Congresso Nacional aprovou a reforma tributária, conjunto de mudanças que busca simplificar a arrecadação de impostos no país, unificando tributos que hoje são cobrados sobre a produção e a comercialização de produtos e serviços.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional deve trabalhar para barrar nova medida provisória do governoO Congresso Nacional deve trabalhar para barrar a nova medida provisória (MP) do governo, que prevê a reoneração gradativa a folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam a partir de 2024.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional se prepara para um ano agitado em 2024O próximo ano deverá ser tão agitado quanto foi 2023, no Congresso Nacional. O fim da reeleição para cargos do Executivo, a regulamentação da reforma tributária e a regulação da inteligência artificial (IA) são alguns dos temas que deverão ser priorizados nas discussões e votações no Senado e/ou na Câmara dos Deputados.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Tentativa de ato terrorista em Brasília completa um anoUma tentativa de ato terrorista com a colocação de uma bomba em um caminhão de combustível para explodir o Aeroporto Internacional de Brasília completa um ano. O plano foi elaborado no acampamento golpista montado em frente ao Quartel-General do Exército na capital federal.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Projeto de lei prevê R$ 3,4 bilhões em antecipação de verbas para modernização do parque fabril brasileiroO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei (PL) para criar incentivos para a modernização do parque fabril brasileiro. O PL prevê a liberação e R$ 3,4 bilhões para preparar as fábricas brasileiros para a transformação digital e da transição ecológica. O governo utiliza do instrumento da chamada “depreciação acelerada” para estimular os investimentos em novos equipamentos, máquinas, instrumentos e aparelhos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), este instrumento funciona como uma espécie de antecipação de receitas para as empresas. A matéria será enviada ao Congresso Nacional, acompanhada de mensagem presidencial. Extrato da mensagem foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) também neste sábado. “Neoindustrialização tem tudo a ver com aumento de produtividade e competitividade

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »