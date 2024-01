Auxiliar do Zenit, William de Oliveira revela desejo antigo na contratação de Nino: ‘Sempre esteve no radar’

Nino foi anunciado como novo reforço do Zenit, William de Oliveira, auxiliar técnico do clube russo, afirmou que o zagueiro estava no radar da equipe há alguns anos. O assistente também comemorou a contratação do defensor na janela de janeiro.- O Nino é um nome que sempre circulou na nossa lista até porque nós o acompanhamos bastante. Posso citar vários exemplos, como quando a gente contratou Wendel, Claudinho.

Foram jogadores que acompanhamos antes das contratações e que estavam sempre juntos em jogos da Seleção Olímpica. Participaram da Olimpíada do Japão. O Nino sempre esteve no radar, mas por uma ou outra razão, as negociações não começaram antes. Por eu ser brasileiro, eu tenho algumas informações, mas não tenho participação nas negociações. Estamos precisando de um jogador com as características de líder na nossa linha defensiva e tem tudo para nos ajudar a buscar nossos objetivo





Lotería del Niño 2024, en directo | El primer premio recae en el número 94974El número 89634, segundo premio de la Lotería del Niño; el 57033, el tercero | Consulta todos los premios en la lista oficial

El número de la felicidadCentenares de personas ganan el premio de la Lotería del Niño y comienzan el año con una cuenta corriente más abultada

'Perdi meu braço no ônibus, indo ao trabalho, e foi como filme de terror'Ana Beatriz Oliveira, de Campinas (SP), teve o braço esquerdo decepado em um acidente de ônibus em novembro de 2019, aos 18 anos. Quatro anos depois, decidiu compartilhar sua rotina nas redes sociais. Ao UOL, ela contou como tudo aconteceu.

São Paulo tem mais de 60 piscinas públicas para se refrescar no verãoCom vários recordes de temperatura atingidos em novembro, num verão mais quente do que normal pela influência do fenômeno El Niño, é normal buscar formas de se refrescar em São Paulo. A capital conta com mais de 60 piscinas públicas, acessíveis para qualquer um.

O caso de amor que foi pivô de crise que mudou história da família real britânicaImpossibilitado de conciliar o desejo de se casar com Wallis Simpson e a coroa real, Edward 8º abdicou ao trono britânico, em uma decisão que abalou o país em 1936.

