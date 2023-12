Estudo associa fatores de risco modificáveis ao Parkinson

Um número significativo de casos da doença de Parkinson pode ser associado a dois fatores de risco modificáveis. É o que afirmam pesquisadores do departamento de Neurologia da Universidade do Alabama em Birmingham (UAB), nos Estados Unidos. Os cientistas avaliaram 1.223 voluntários: 808 pacientes com o diagnóstico e 415 indivíduos saudáveis para comparação.

No trabalho, eles explicam que, enquanto fatores como idade e genética não podem ser alterados, alguns aspectos entre os chamados de ambientais podem sim ser modificados para evitar o surgimento da doença





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Grupo pede retirada de pintura racista de universidade brasileira“A pintura nos faz pensar nas representações do corpo negro como subalterno aos brancos, nas distorções da história e na construção de narrativas tão difíceis de mudar na sociedade”, diz uma das estudantes que pediu a retirada da obra Leia mais:

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Eventos relacionados à Palestina são cancelados na Universidade ColumbiaEventos ligados ao conflito estão sendo cancelados e estudantes suspensos em meio a um debate que é pontuado, além de política, por questões financeiras. Alunos protestam contra suspensão de grupo pró-Palestina da Universidade Columbia, em Nova York.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Universidade de Brasília cria processo seletivo para idosos ingressarem em cursos de graduaçãoA Universidade de Brasília (UnB) anunciou a criação de um processo seletivo voltado para pessoas com 60 anos ou mais, visando o ingresso em cursos de graduação. A iniciativa faz parte da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (Pespc) da universidade, que busca promover a inclusão, valorização e respeito à dignidade dos idosos. Os detalhes sobre as datas, número de vagas e cursos disponíveis serão divulgados em breve.

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »

Estudo revela que vinhos tintos mais caros podem causar mais dores de cabeçaPesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que um composto presente nas uvas vermelhas pode interferir na forma como o corpo metaboliza o álcool, tornando vinhos tintos mais caros piores para pessoas propensas a dores de cabeça. O estudo também destaca a importância de pesquisar os aditivos usados na produção de vinhos tintos de baixa qualidade.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Estudo aponta que área do Centro de Porto Alegre estaria alagada sem sistema de proteção contra cheiasSem o sistema de proteção contra cheias, a área do Centro de Porto Alegre, bem como a porção Norte da Capital estariam completamente alagadas pelas cheias da águas do Guaíba, decorrente das chuvas dos meses de setembro e novembro de 2023, aponta um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Lei que determina estudo da História e Cultura Afro-Brasileira é pouco implementada nas escolasCerca de 20 anos após sua publicação, mais de 70% das secretarias municipais de Educação do país fizeram pouca ou nenhuma ação para implementar a Lei nº 10.639, que determina a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos das instituições de Educação Básica.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »