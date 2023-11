Estudo aponta que área do Centro de Porto Alegre estaria alagada sem sistema de proteção contra cheias

Sem o sistema de proteção contra cheias, a área do Centro de Porto Alegre, bem como a porção Norte da Capital estariam completamente alagadas pelas cheias da águas do Guaíba, decorrente das chuvas dos meses de setembro e novembro de 2023, aponta um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Em Porto Alegre, nível da água do Guaíba subiu após chuvas no RS — Foto: Reprodução/RBS TV O cenário observado na ausência do sistema composto por 14 comportas, 23 casas de bombas e 24 km de diques externos e internos é alarmante. A partir de uma simulação cartográfica, operacionalizada pelos professores Fernando Dornelles, Joel Goldenfum e o doutorando Iporã Possantti, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, foi possível estimar que os bairros Navegantes, São Geraldo, Humaitá, a arena do Grêmio, o estádio Beira Rio, o Mercado Público e o Aeroporto Internacional Salgado Filho estariam inundado





