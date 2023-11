Grupo pede retirada de pintura racista de universidade brasileira

O grupo lançou em outubro um abaixo-assinado na internet, subscrito por 550 pessoas, no qual argumenta que a pintura seria racista, representaria a abolição de maneira equivocada e mostraria a população negra de maneira subserviente aos brancos. O quadro, que faz parte do acervo da instituição, foi colocado em exibição em 2017 como parte de um memorial dedicado aos fundadores e importantes docentes.

Miguel Navarro y Cañizares foi um dos fundadores da escola, criada em 1877 durante uma passagem dele por Salvador. O alunos também pedem que a universidade faça uma “retratação pública” e exigem a mudança do nome de uma das galerias que atualmente homenageia o pintor





