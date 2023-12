Universidade de Brasília cria processo seletivo para idosos ingressarem em cursos de graduação

Como parte de uma política de valorização de pessoas idosas na sociedade, a Universidade de Brasília (UnB) anunciou a criação de um processo seletivo voltado para pessoas com 60 anos ou mais, visando o ingresso em cursos de graduação. A iniciativa faz parte da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (Pespc) da universidade, que busca promover a inclusão, valorização e respeito à dignidade dos idosos.

O enfrentamento ao etarismo, que é o preconceito baseado na idade, também é um dos compromissos assumidos pela UnB. Os detalhes sobre as datas, número de vagas e cursos disponíveis serão divulgados em breve





portalR7 » / 🏆 11. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Alguns desafios da gestão do território no Brasil e o papel da universidadeAs responsabilidades atribuídas aos municípios aumentaram, mas o movimento não foi acompanhado pela transferência de recursos

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Ex-alunos judeus de Harvard cobram ações contra antissemitismo e ameaçam retirar doações à universidadeFilantropia representou 45% da receita de US$ 5,8 bilhões da universidade no ano passado

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Grupo pede retirada de pintura racista de universidade brasileira“A pintura nos faz pensar nas representações do corpo negro como subalterno aos brancos, nas distorções da história e na construção de narrativas tão difíceis de mudar na sociedade”, diz uma das estudantes que pediu a retirada da obra Leia mais:

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Eventos relacionados à Palestina são cancelados na Universidade ColumbiaEventos ligados ao conflito estão sendo cancelados e estudantes suspensos em meio a um debate que é pontuado, além de política, por questões financeiras. Alunos protestam contra suspensão de grupo pró-Palestina da Universidade Columbia, em Nova York.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Universidade dos EUA cancela aulas após ameaças antissemitasUm estudante é acusado de ameaçar atirar contra um refeitório da Universidade de Cornell que serve comida kosher

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Universidade dos EUA cancela aulas após ameaças antissemitasSuspeito seria Patrick Dai, 21 anos, e estudante da instituição

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »