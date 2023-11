Estudo revela que vinhos tintos mais caros podem causar mais dores de cabeça

A equipe da Universidade da Califórnia afirma, em um estudo, que isso se deve a um composto nas uvas vermelhas que interfere na forma como o corpo metaboliza o álcool. Isso significava que vinhos tintos mais caros, em vez de vinhos tintos baratos, seriam piores para pessoas propensas a dores de cabeça, disse o pesquisador professor Andrew Waterhouse à BBC News.

'As variedades de uvas mais baratas são cultivadas em videiras com copas muito grandes e muitas folhas, então elas não recebem tanto sol', disse ele. 'A quantidade de sol é cuidadosamente gerenciada para melhorar a qualidade do vinho.' O professor Roger Corder, especialista em terapêutica experimental da Universidade Queen Mary de Londres, disse à BBC News que evidências anedóticas sugerem que vinhos mais baratos são piores para dores de cabeça. Ele defende que seria mais importante pesquisar os aditivos usados na produção de vinhos tintos de mercado de massa de baixa qualidade





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bom-humor como arma da sedução é lenda, sugere pesquisaEstudo de universidade australiana indica que nem mulheres nem homens preferem parceiros engraçados

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Geração Z quer menos cenas de sexo em filmes e séries, diz estudoEstudo foi conduzido pela Universidade da Califórnia

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Envelhecimento: o que são os 'genes saltadores' e como eles afetam o processoUm estudo da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, detalha como os “genes saltadores” afetam o envelhecimento.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83,16 Consulte Mais informação »

Pesquisadores registram 'demônio do mar' caminhando no fundo do oceanoAs imagens foram registradas em 9 de outubro, a 373 metros abaixo da superfície

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Pesquisadores fazem testes em quem usa drogas nas baladas e identificam substância que causa necroseFerreira, Nathan Fernandes e André Henrique marcam para o Tricolor, que fica em 6º; Cebolinha e Luiz Araújo fazem para o Rubro Negro

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Pesquisadores identificam primeiro grupo humano a se estabelecer na EuropaFósseis analisados pertencem aos mais antigos contribuintes genéticos das populações que deram origem às primeiras civilizações europeias

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92,4 Consulte Mais informação »