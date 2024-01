El Tribunal Internacional de Justicia considera verosímil la acusación de genocidio contra Israel en Gaza

El Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, consideró el viernes “verosímil” que Israel esté cometiendo acciones en Gaza que constituyan un genocidio. No entra en el fondo del asunto —no le correspondía ahora y tardará años en hacerlo—, ni dicta un alto el fuego, pero sí se declara competente para investigar la acusación presentada por Sudáfrica y pide a Israel que adopte todas las medidas necesarias para impedir la comisión de un genocidio contra la población de la Franja.

La presidenta del tribunal, Joan E. Donoghue, ha asegurado que “al menos algunos de los actos y omisiones alegadas por Sudáfrica” podrían quedar clasificados dentro de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948. El artículo II de la Convención señala cinco actos que podrían constituir genocidio, siempre y cuando quede probado que han sido cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”





