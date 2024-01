Gol entra com pedido de reestruturação financeira nos EUA

Depois de muita especulação, a Gol anunciou que entrou com pedido de reestruturação financeira nos Estados Unidos, pelo Capítulo 11 da lei de falências. Trata-se de um processo semelhante à recuperação judicial brasileira, que serve para remanejar suas obrigações no curto prazo, enquanto busca sustentabilidade da operação para os próximos anos. A dívida da companhia aérea é estimada em R$ 20 bilhões.

Pelo montante, já havia uma expectativa de que a Gol recorresse a uma recuperação judicial para contornar problemas financeiros causados, em grande parte, pelo alto custo operacional e pela pandemia de Covid-19. A confirmação do pedido, porém, volta a jogar luz sobre dificuldades antigas do setor aéreo: a dificuldade das companhias em manter seus negócios de forma saudável. A última empresa do setor a parar de operar no Brasil foi a Itapemirim, que fez seu último voo em 202





Companhia aérea Gol entra com pedido de recuperação judicial nos EUAA companhia aérea Gol anunciou que suas empresas entraram voluntariamente com o pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, processo similar ao pedido de recuperação judicial no Brasil. Em comunicado, a companhia informou que o processo legal nos EUA tem início com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade 'debtor in possession' (DIP) por membros do Grupo Ad Hoc de bondholders (detentores de títulos de dívida) da Abra, sua controladora, e outros credores. O DIP é uma modalidade de financiamento que permite à empresa arcar com as despesas operacionais durante a proteção judicial.

Estados Unidos tem movimentado o mercado nos últimos dias e coloca em alerta os passageiros com bilhete comprado ou intenção de voar nos próximos meses com a companhia. Especialistas, porém, avaliam que a eventual confirmação do pedido de proteção contra credores não seria capaz de impactar os voos já agendados e, pelo contrário, abre um horizonte favorável para melhorar a saúde financeira da companhia no médio e longo prazo.

