Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas ordena a Israel tomar medidas para evitar genocidio en Gaza

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha ordenado este viernes a Israel que adopte todas las medidas necesarias para impedir actos de genocidio contra la población palestina en Gaza, aunque ha evitado adoptar la medida más rotunda: reclamar un alto el fuego en la Franja. Los jueces no han pedido al Estado judío que detenga su ofensiva militar en el enclave, que deja ya más de 26.000 muertos.

Pero la exigencia de que Israel permita “la entrega de la ayuda humanitaria esencial precisada con urgencia por los palestinos” muestra que el tribunal, la máxima instancia judicial de la ONU, es “consciente de la tragedia humana que tiene lugar en la zona”, tal y como ha indicado su presidenta, Joan Donoghue. Los jueces no han retirado el caso, como solicitaba Israel, lo que añade presión internacional para que este país paralice las hostilidade





