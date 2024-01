Supremo Tribunal de Israel derruba reforma judicial proposta por Netanyahu

O Supremo Tribunal de Israel derrubou a reforma judicial proposta por Benjamin Netanyahu, que buscava limitar o poder do Supremo e dar ao governo maior influência na nomeação de juízes. A decisão ocorre em meio à guerra contra o Hamas e após meses de turbulência interna. Desde outubro, cerca de 22 mil palestinos morreram em Gaza nos ataques israelenses.





