Israel aliviado com decisão do Tribunal Internacional de Justiça

En Israel, a retórica inflamada de alguns ministros não esconde o alívio pela decisão do Tribunal Internacional de Justiça de Haia. O maior medo no país era que ordenasse um cessar-fogo em Gaza nesta sexta-feira. Isso teria sido um golpe grave para a imagem e deixaria seus aliados em uma posição delicada, já que cabe à comunidade internacional impor as decisões dos juízes, que são vinculativas.

No entanto, eles não optaram por medidas práticas claras, mas pediram a Israel que tome todas as medidas necessárias para evitar um genocídio contra a população de Gaza e apresente um relatório sobre o assunto dentro de um mês. Um jornalista da televisão pública comparou isso a receber um cartão amarelo em um jogo de futebol. Um dos primeiros a reagir foi o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele comemorou o fato de o tribunal não ter pedido o fim das hostilidades e prometeu continuar até a 'vitória total' na 'guerra mais justa' contra 'os monstros do Hamas'





