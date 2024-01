Delegados de Polícia Civil criticam plano de criação de grupo de apoio ao crime organizado

Os delegados de Polícia Civil reagiram nesta sexta-feira, 19, aos planos do procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubbo para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, pasta que vai chefiar na gestão do ministro Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça.

Esses profissionais sustentam que a criação de um Grupo de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado Nacional, como divulgado por Sarrubbo, teria 'notória inconstitucionalidade e criaria sérias desarmonias e conflitos com as várias instituições policiais'. O alerta - de 'caráter construtivo e voltado à construção de uma segurança pública harmônica e evolutiva' - partiu da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol)





