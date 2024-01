Ministro insiste na possibilidade de transição para cobrança tributária na folha de pagamentos e leva indefinição para a última semana de janeiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta sexta-feira (19), que o governo deve insistir na reoneração gradual da folha de pagamentos a setores da economia. A declaração contraria o que disse mais cedo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pela manhã,de forma que continuasse a valer a decisão do Congresso Nacional, para prorrogar a desoneração a 17 setores e municípios até 2027.

"Insistimos que o melhor princípio é o da reoneração gradual, como foi feito com todos os outros benefícios relativos a impostos sobre consumo. E, se valeu para todo mundo, valeu para todos os sistemas, todos os regimes especiais do país, incluindo os estaduais do ICMS, incluindo os municipais do ISS, não seria um bom princípio para o imposto previdenciário, que sustenta a previdência?", indagou o ministr





sbtnews » / 🏆 25. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Medida provisória traz surpresas em relação ao anúncio do ministro da FazendaA medida provisória (MP) anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, traz uma série de surpresas em relação ao que foi anunciado anteriormente. A MP prevê limites para as compensações tributárias das empresas, extingue gradualmente o programa Perse e reonera a folha de pagamento de setores que mais empregam no país.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Ministro da Fazenda fala sobre possível candidatura de Lula à presidênciaO ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala sobre a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato à presidência em 2026 e a necessidade do PT se preparar para essa transição.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Presidente do Senado defende prorrogação da desoneração e negocia posição com ministro da FazendaO presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a decisão do Congresso Nacional em prorrogar a desoneração na a setores e a municípios até 2027 e afirmou que ainda negociará uma posição oficial com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Reoneração dos combustíveis não deve encarecer preço do diesel, diz ministroO ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reoneração dos combustíveis, a partir de 1º de janeiro, não deve encarecer o preço que os consumidores pagam pelo litro do diesel nos postos de abastecimento.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Reforma tributária e novas regras fiscais marcam o fim do ano no BrasilUm ano de dúvidas e incertezas no cenário fiscal e de reformas estruturantes chega ao fim com a promulgação da reforma tributária e novas regras fiscais como marcos importantes. A reforma tributária promete simplificar o sistema tributário brasileiro e melhorar o ambiente de negócios do país. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acabou com o antigo teto de gastos também foi destacada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é apontado como o principal responsável pela mudança de perspectivas.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Futuro da medida provisória de reoneração gradual na folha de pagamentos segue incertoO presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomará uma decisão oficial sobre a medida provisória após encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Parlamentares pressionam para que o Congresso devolva o texto ao Executivo.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »