Cofundador da FTX admite erros, mas nega ter cometido fraude em julgamento

O cofundador da falida plataforma de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, admitiu, nesta sexta-feira (27), que cometeu erros de gestãoMas negou ter enganado seus clientes, durante a audiência de seu julgamento em Nova York na qual prestou depoimento"Cometi vários pequenos erros e um grande número de erros", respondeu o acusado a um de seus advogados, Mark Cohen"De longe, o erro mais importante foi não ter uma equipe dedicada ao gerenciamento de...

"Não", repetiu Bankman-FriedO cofundador da FTX, conhecido na indústria pela sigla SBF, é acusado de desviar, sem consentimento, dinheiro de clientes da plataforma de câmbio de criptodivisas FTX para alimentar investimentos de risco de um fundo da companhia, o Alameda Research, mas também para comprar imóveis nas BahamasEm novembro de 2022, a plataforma quebrou, incapaz de fazer frente aos pedidos de saque dos clientes, preocupados com as...

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Sam Bankman-Fried admite errores en la gestión de FTX, pero niega que cometiera fraudeEl fundador de la plataforma de criptodivisas declara en el juicio por siete delitos que se celebra contra él en Nueva York Consulte Mais informação ⮕

Ex-CEO da corretora FTX reconhece que cometeu “erros”, mas diz que não fraudou ninguémSam Bankman-Fried, da FTX, testemunhou em sua própria defesa nesta sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

‘Não me lembro de nada’: Principais pontos do depoimento de SBF na Justiça de NYPromotores afirmam que Bankman-Fried não deveria ser autorizado a alegar que muitas de suas ações em questão no caso foram realizadas com o envolvimento de advogado Consulte Mais informação ⮕

Reação positiva a cripto leva regulador a ver setor com atenção e sem preconceito, diz MaedaSuperintendente da CVM usou o colapso da exchange americana FTX, que já foi a segunda maior do mundo, como um exemplo de como o setor demonstrou maturidade no país Consulte Mais informação ⮕

Tatum e Porzingis brilham, mas erros de Brown deixam Celtics vulnerávelJayson Tatum e Kristaps Porzingis foram ótimos na estreia do Boston Celtics, mas Jaylen Brown faz jogo muito abaixo e é criticado Consulte Mais informação ⮕

China e EUA precisam aprofundar diálogo, diz chanceler chinês a BlinkenO ministro das Relações Exteriores chinês e membro do Politburo disse que tal diálogo é necessário para 'aumentar o entendimento mútuo, reduzir mal-entendidos e erros de julgamento' Consulte Mais informação ⮕