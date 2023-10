China e EUA precisam aprofundar diálogo, diz chanceler chinês a Blinken

O ministro das Relações Exteriores chinês e membro do Politburo disse que tal diálogo é necessário para "aumentar o entendimento mútuo, reduzir mal-entendidos e erros de julgamento"iniciou dois dias de discussões com seus homólogos dos EUA na noite de quinta-feira, participando de uma reunião e jantar de trabalho com o secretário de Estado,"A China e os Estados Unidos precisam de ter diálogo.

Wang disse que embora haja algumas “vozes dissonantes” na relação China-EUA, "o que é certo e o que é errado não é determinado por quem tem o braço mais forte ou a voz mais alta, mas se alguém se comporta de uma forma que seja consistente com as disposições dos três comunicados conjuntos China-EUA".

Na sexta-feira, Wang se encontrará com o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, e poderá ter uma ligação de cortesia com o presidente Joe Biden. Quando Blinken visitou Pequim em junho, ele teve uma reunião de 35 minutos com o presidente Xi Jinping e espera-se que o lado americano retribua. headtopics.com

A reunião com Sullivan “é consistente com os compromissos de ambos os lados de manter este canal estratégico de comunicação como parte dos esforços contínuos para gerir de forma responsável o relacionamento”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, num comunicado.

“Essas imagens poderiam ser alcançadas fazendo com que ambos os líderes fizessem uma breve caminhada juntos, compartilhassem uma refeição ou simplesmente conversassem individualmente fora de uma reunião formal do tipo delegação”, disse Hass. “A imagem de Xi recebendo mais do que uma reunião habitual com Biden terá um valor agregado para ele. headtopics.com

