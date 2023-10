Argentina: dias após eleições, faltam combustíveis por escassez de dólares

O resultado é um desabastecimento de combustíveis no interior do país, principalmente no norte (Martinns/Getty Images)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 19h35.mais cidades reportaram filas e falta de combustíveis devido à falta de dólares para importação e por temores anteriores ao pleito de uma nova desvalorização da moeda.

Mais perto da capital, na cidade de Mar del Plata, as imagens eram de filas de carros em frente aos postos e locais fechados por causa da escassez. A situação mais grave seria nos postos ligados à estatal YPF.

Em nota, a Confederação de Entidades do Comércio de Hidrocarbonetos e afins da República Argentina (Cecha) pediu uma intervenção do governo dizendo que a situação vem se agravando."O que começou com rupturas de estoque dispersas em regiões ou zonas específicas propagou-se rapidamente com maior intensidade a todos os produtos, por todo o país, gerando ansiedade na nossa atividade e complicações nos consumidores". headtopics.com

O governo, porém, nega que haja um desabastecimento."Não há desabastecimento generalizado. O que aconteceu é que a YPF tem preços um pouco mais baixos, uns 2%, 10 ou 7 pesos mais baixos que o resto, e é por isso que há alguma mudança na demanda de outras marcas para a YPF e isso tem causado algumas faltas de estoque", disse a secretária de Energia, Flavia Royón, em entrevista à Rádio Mitre, ainda no início do mês.

"O preço no serviço atacadista deveria valer X menos 10%, para que fosse mais barato que no varejo, mas por intervenção governamental custa X mais 25% ou 30%. Isso gera uma migração de clientes atacadistas, que buscam carregar diesel e gasolina nos postos, onde o preço é mais barato", explicou o setor atacadista ao jornal"La Nación". headtopics.com

