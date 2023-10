Vídeo: emprestado pelo Botafogo, Chay faz golaço de voleio em jogo do Ceará

Fortaleza - Emprestado pelo Botafogo, Chay fez um golaço de voleio no jogo do Ceará contra o Sport, na noite desta sexta-feira, 27, na Arena Castelão, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. O lance aconteceu aos dez minutos da etapa inicial. Após uma cobrança de escanteio de Jean Carlos, a bola chegou na medida para o jogador, que finalizou de primeira. Confira com foi no vídeo abaixo: What Is THAT @CearaSC pic.twitter.

com/8YznlyY1aj — Enrik Mhillaj (@enrick_1011) October 27, 2023 Chay chegou ao Botafogo por empréstimo junto à Portuguesa-RJ em 2021. Com um ótimo desempenho dentro de campo, o meia-atacante caiu nas graças da torcida e foi um dos símbolos do time que foi campeão da Série B daquele ano. Ainda em 2021, o Alvinegro acertou a compra do jogador. Além disso, renovou o contrato de Chay, que passou a ser válido até o fim de 2024.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Botafogo tem 'noite dos sonhos' mesmo sem jogar no Brasileirão; vejaMesmo com jogo adiado, Botafogo 'comemorou' os resultados da 29ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

O Ceará nem começou a produzir hidrogênio verde, e já vendeu tudoEm evento da FIEC, o CEO da siderúrgica Arcelor Mittal se compromete a comprar todo o combustível que sair do Complexo de Pecém. Setor deve movimentar US$ 30 bilhões no Brasil Consulte Mais informação ⮕

Luísa Sonza reclama de público cantando letra original de “Chico” no CearáCantora mudou a letra da música após traição de Chico Moedas, para quem tinha dedicado a música Consulte Mais informação ⮕

Ceará x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Série BRubro-Negro segue acelerando pelo retorno à primeira divisão, visitando um Vozão em má fase na competição Consulte Mais informação ⮕

PDT vai intervir em diretório do Ceará, disputado por Ciro e Cid GomesPDT vai intervir em diretório do Ceará, disputado por Ciro e Cid Gomes Consulte Mais informação ⮕

Sextou em Sampa! Aposte R$100 e receba R$539 com combinada dos paulistas na Série B!Vitória do Novorizontino e empate entre Guarani e Botafogo-SP garantem o lucro Consulte Mais informação ⮕