Ex-CEO da corretora FTX reconhece que cometeu “erros”, mas diz que não fraudou ninguém

Testemunhando em sua própria defesa nesta sexta-feira (27) em julgamento por fraude, Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, reconheceu que "muitas pessoas se machucaram" quando a corretora de criptoativos que ele fundou entrou em colapso. Porém, Bankman-Fried disse que não fraudou ninguém e nem desviou recursos de clientes.

O fundador da corretora também enfrenta acusações de conspiração para enganar os credores da Alameda e os investidores da FTX. Bankman-Fried se declarou inocente. O julgamento do ex-CEO da FTX, que começou em 3 de outubro, está chegando ao fim quase um ano depois do colapso da empresa em meio a uma onda de saques de clientes. A empresa declarou falência em novembro de 2022 e Bankman-Fried foi indiciado no mês seguinte.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Tatum e Porzingis brilham, mas erros de Brown deixam Celtics vulnerávelJayson Tatum e Kristaps Porzingis foram ótimos na estreia do Boston Celtics, mas Jaylen Brown faz jogo muito abaixo e é criticado Consulte Mais informação ⮕

Abandonar o Windows Phone foi um erro, admite Satya Nadella, CEO da MicrosoftEm entrevista, o executivo afirma que havia formas melhores de lidar com a disputa do segmento, sem necessariamente ter que sair dele Consulte Mais informação ⮕

Final da Libertadores: CEO da agência oficial da Conmebol quer entregar a melhor experiênciaHarry Collecta, CEO da Absolut Sport no Brasil, explica plano da empresa e quer a profissionalização do turismo esportivo Consulte Mais informação ⮕

Menina de 2 anos já é CEO de empresa de produtos infantisA menina 'comanda' empresa orgânica de cuidados com os cabelos e a pele Consulte Mais informação ⮕

'Futuro do WhatsApp passa pelo Brasil', diz CEO global do aplicativoWill Cathcart virá ao país em busca de novas ideias para a ferramenta, em que o Brasil é líder mundial de uso Consulte Mais informação ⮕

- CEO de MEI fica surpreso ao saber que não será taxado como super ricoCEO de MEI fica surpreso ao saber que não será taxado como super rico Consulte Mais informação ⮕