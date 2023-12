Brics terá cinco novos países a partir de 2024

É um revés que o Brics vai conseguir superar: a Argentina não entrará para a aliança em janeiro. Mesmo assim, o grupo terá cinco novos países a partir de 2024: as três potências do setor petrolífero Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã e também o Egito e a Etiópia. A ampliação consolida o Brics no papel de voz do chamado Sul Global e dá mais peso ao grupo na política internacional.

A ampliação se dará durante a presidência russa do bloco e, na cúpula de outubro, quando o presidente Vladimir Putin receber os demais líderes na cidade de Kazan, a foto oficial terá o dobro de participantes. É impressionante a evolução pela qual o grupo dos países do Brics passou desde que o economista Jim O’Neill, do banco de investimentos Goldman Sachs, criou a sigla, em 2001, para se referir a um grupo de países emergentes de crescimento acelerado que teria um peso cada vez maior na economia mundial. Em 2009, os quatro países da sigla original Bric – Brasil, Rússia, Índia e China – reuniram-se pela primeira ve





