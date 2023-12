Quiz: Teste seus conhecimentos sobre as principais notícias de 2023

Guerras, acontecimentos políticos, desastres naturais, efeitos das alterações climáticas e eventos importantes estão entre alguns dos fatos que mais marcaram o noticiário durante o ano de 2023. Para que você, leitor, verifique o que conseguiu acompanhar durante esses 12 meses, O GLOBO preparou um quiz. Faça o teste abaixo e veja o que você sabe sobre as principais notícias deste ano.

No dia 8 de janeiro bolsonaristas radicais, golpistas e criminosos invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, em Brasília. Quantas pessoas foram presas naquele dia, aproximadamente?Na madrugada de 6 de fevereiro, o sudeste da Turquia e parte da Síria foram devastados por um dos terremotos mais mortais dos últimos 100 anos. O tremor de magnitude 7,8 deixou pelo menos 56 mil mortos, quase 6 mil deles no lado sírio. Qual imagem se tornou símbolo da tragédia?Resgate de recém-nascida ainda com cordão umbilical na SíriaNo ano em que se multiplicaram os casos de ataques armados à escolas, um caso em São Paulo marcou o paí





