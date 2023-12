Argentina decide não entrar no Brics

Mesmo documento foi mandado a governos do Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul; segundo fontes brasileiras, decisão foi 'zero surpresa para Lula'Consultadas pelo GLOBO, fontes do governo brasileiro disseram que a carta de Milei foi “zero surpresa” para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já esperava essa mudança de posição do novo governo argentino. Também afirmaram que não haverá reação oficial à carta, “porque não entrar no Brics é uma decisão soberana da Argentina”.

O documento foi enviado ao governo brasileiro por meio da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, mesmo procedimento usado para comunicar a decisão da Argentina aos demais integrantes do grupo. "Como sabem, a marca da política externa do governo que presido há alguns dias difere em muitos aspectos da do governo anterior. Nesse sentido, algumas decisões tomadas pela gestão anterior serão revistas. Entre elas está a criação de uma unidade especializada para a participação ativa do país no Brics, conforme indicou o ex-presidente Alberto Fernández em carta datada de 4 de setembr





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente eleito da Argentina promete dolarização da economia e extinção do Banco CentralEconomista-chefe do Banco Master de Investimento analisa atual situação econômica do país e explica o funcionamento dos Bancos Centrais no mundo Patrocinado por bancomaster

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Incerteza e disparada nos preços precedem a posse de Javier Milei na ArgentinaAlimentos, bebidas, produtos de origem animal e vegetal, gasolina e outros itens essenciais sofreram altas acima da média, incluindo reajustes de mais de 50% em alguns casos

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Javier Milei será empossado como novo presidente da ArgentinaO controverso Javier Milei será empossado neste domingo (10.dez) como novo presidente da Argentina. Vencedor das eleições realizadas em novembro, depois de superar no segundo turno o candidato do atual governo, Sergio Massa, ministro da Economia de Alberto Fernandez, Milei chega ao poder como um personagem repleto de peculiaridades e promete mudanças radicais na economia e na administração pública argentina. Milei transforma ainda a Argentina como um importante polo de concentração da extrema-direita mundial. Sua vitória nas eleições presidenciais foi muito celebrada por dois nomes a quem Milei sempre esteve muito alinhado: os ex-presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos. Bolsonaro chegou nesta 5ª feira (07.nov) a Buenos Aires e já se encontrou com o novo presidente argentino. Junto com ele foi uma comitiva de políticos e autoridades brasileiras, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Javier Milei toma posse como presidente da ArgentinaO economista Javier Milei toma posse como presidente da Argentina neste domingo (10), após ter vencido o candidato governista Sergio Massa nas eleições deste ano. Autodenominado libertário, Milei chegou à Presidência com propostas polêmicas — algumas consideradas radicais –, como o fechamento do Banco Central e a dolarização da economia do país.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

A realidade dos afrodescendentes no Chile e na ArgentinaPor décadas, historiadores no Chile e na Argentina, determinados a construir uma identidade nacional baseada na herança europeia, ignoraram a contribuição de escravizados e seus descendentes, dizem especialistas Leia neste ArquivoBBC

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Javier Milei toma posse como presidente da Argentina; acompanhe a transmissão ao vivoO novo presidente repetirá uma tradição de mais de 150 anos de posses presidenciais na Argentina, mas com uma adaptação inspirada nas cerimônias dos Estados Unidos

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »