Ana Hickmann agradece apoio após denunciar marido por violência doméstica

Ana Hickmann reapareceu nas redes sociais, nesta quarta-feira, 15, para agradecer o apoio que tem recebido após denunciar o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal. A apresentadora afirmou, em vídeos postados nos stories do Instagram, que pretende retomar sua vida, lutar pelo filho, Alexandre Jr., de nove anos, e pelos seus negócios.

"Passando aqui pra dizer que agora, pela primeira vez, eu estou olhando um pouco mais as redes sociais, porque eu me afastei, não conseguia olhar notícias, nada", começou Ana."Tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando.""E agora que eu estou voltando aqui, devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo para a gente continuar tendo coragem, para a gente continuar enfrentando o que vai ter que enfrentar."A apresentadora esclareceu, ainda, que não pretende deixar de ser uma pessoa feliz e batalhadora."Eu sempre fui uma pessoa feliz, batalhadora, guerreira, e não é agora que eu vou parar", destacou.

:

VEJA: Ana Hickmann se ausenta de programa e agradece apoio dos fãsNo final de semana, a apresentadora Ana Hickmann não esteve no comando do programa matinal 'Hoje em Dia', da Record TV. A emissora informou que Ana estava de folga e voltará a apresentar normalmente na quarta-feira, 15 de novembro, e na quinta-feira, 16. O rodízio entre os apresentadores é uma prática comum na emissora. Ana agradeceu o apoio dos fãs e telespectadores após vir a público o boletim de ocorrência que ela havia registrado contra o marido em Itu, cidade onde o casal mora com o filho de dez anos.

