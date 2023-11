Empresário Alexandre Correa justifica comportamento agressivo com eufemismo

Utilizado pelo empresário Alexandre Correa, de 51 anos, para justificar o próprio comportamento agressivo durante um desentendimento com a modelo e apresentadora, com quem é casado há 25 anos, mascara, a rigor, outra palavra, o substantivo correto para definir o que se passou num ambiente privado, no último sábado (11): "violência". A análise é da antropóloga e pesquisadora Mirian Goldenberg, que há três décadas se dedica ao estudo de relacionamentos conjugais.

De 1990 — quando publicou o livro "A outra", desdobrado numa série de outros títulos e estudos — até hoje, esta é a primeira vez que Mirian Goldenberg escuta a tal expressão. Na última segunda-feira (13), depois de se desmentir e afirmar que, sim, teve uma briga com a mulher, Alexandre Correa usou o vocábulo incomum "desinteligência", que designa, de acordo com o dicionário Houaiss, "discrepância entre pontos de vista"; "desacordo"; "desentendimento"; "falta de amizade"; "hostilidade"; "malquerença"; "falta de inteligência". Trata-se de um eufemismo, na visão da especialista

