Ana Hickmann pretende retomar sua rotina após afastamento da internet

Afastada da internet desde o último sábado, quando ela formalizou um boletim de ocorrência em Itu (SP), a apresentadora disse que pretende retomar sua rotina em breve e que vai lutar pelo seu filho, por sua vida e pelos seus negócios. Sei que estou ausente há bastante tempo, mas acho que os motivos todo mundo entende. Pela primeira vez estou olhando as redes sociais porque eu me afastei e não consegui olhar as notícias, porque tinha muita verdade mas muitas inverdades que estavam me machucando.

Agora que estou voltando devagarinho queria aproveitar para agradecer o apoio de vocês — disse Ana Hickmann. Após admitir dívida milionária, marido de Ana Hickmann alega que não queria manchar nome da apresentadora A apresentadora afirmou que pretende voltar à sua rotina de produção de conteúdos em breve, assim como voltar a cuidar de seus negócios. Dona de sete empresas junto ao marido, Ana Hickmann enfrenta processos de dívidas com bancos de mais de R$ 4 milhõe

:

VEJA: Ana Hickmann se ausenta de programa e agradece apoio dos fãsNo final de semana, a apresentadora Ana Hickmann não esteve no comando do programa matinal 'Hoje em Dia', da Record TV. A emissora informou que Ana estava de folga e voltará a apresentar normalmente na quarta-feira, 15 de novembro, e na quinta-feira, 16. O rodízio entre os apresentadores é uma prática comum na emissora. Ana agradeceu o apoio dos fãs e telespectadores após vir a público o boletim de ocorrência que ela havia registrado contra o marido em Itu, cidade onde o casal mora com o filho de dez anos.

