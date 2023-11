Melancias cortadas pela metade são usadas como forma de protesto na Palestina

“Na Palestina, onde é crime hastear a bandeira palestina, levantam-se melancias cortadas pela metade contra as tropas israelenses, pelos vermelhos, pretos, brancos e verdes da Palestina.” Esses versos pertencem à "Ode à Melancia", poema do poeta americano Aracelis Girmay, e referem-se ao significado simbólico da fruta para a causa palestina. Vermelho, preto, branco e verde são as cores da melancia, mas também da bandeira palestina.

Daí o simbolismo, que tem surgido nas marchas pró-Palestina e em inúmeras postagens em redes sociais relacionadas à recente invasão de Israel a Gaza. Após a guerra árabe-israelense de 1967, quando Israel assumiu o controle de Gaza e da Cisjordânia, o transporte de símbolos nacionais, como a bandeira palestina e suas cores, ficou proibido nos territórios ocupados. Protestos por um cessar-fogo em Gaza já foram realizados em diversas cidades. Sendo um crime carregar a bandeira, os palestinos começaram a usar fatias de melancia como forma de protesto

