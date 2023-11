Exposição de Ai Weiwei é cancelada após posts polêmicos sobre judeus e guerra Israel-Hamas

A galeria Lisson cancelou uma exposição do artista plástico chinês dissidente Ai Weiwei após o mesmo ter feito posts no X (antigo Twitter) sobre judeus e a guerra Israel-Hamas. Com obras inéditas do ativista, a mostra entraria em cartaz nesta semana. Weiwei defendeu a importância da liberdade de expressão após a decisão da galeria. Em outros posts feitos em sua rede social, Weiwei defende o cessar-fogo.

JORNALOGLOBO: Hamas acusa Israel de deturpar negociações sobre libertação de refénsDe acordo com levantamento da agência de notícias AFP, que identificou 208 dos 239 reféns contabilizados pelas autoridades israelenses, ao menos 34 deles são menores de idade. O Hamas acusou Israel de "deturpar" as negociações mediadas pelo Catar sobre a possível libertação de alguns reféns em troca da soltura de 200 crianças e 75 mulheres que estão presas em Israel.

VALORECONOMİCO: Israel promete destruir o Hamas após ataqueO governo israelense prometeu destruir o Hamas após o grupo promover o maior ataque terrorista contra o país em seus 75 anos de história.

VEJA: Ministro da Defesa de Israel afirma que Hamas perdeu o controle da Faixa de GazaO ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o grupo militante palestino Hamas “perdeu o controle” da Faixa de Gaza, depois de 16 anos. Durante uma reunião com prefeitos de cidades israelenses na fronteira de Gaza, contradizem uma fala anterior do premiê.

JORNALOGLOBO: Terrorismo ou crime de guerra: entenda por que fala de Lula sobre ações de Israel em Gaza é alvo de críticasTerrorismo ou crime de guerra: entenda por que fala de Lula sobre ações de Israel em Gaza é alvo de críticas . Clique na foto

BBCBRASİL: Conflito Israel-Hamas: os diários de moradores de Gaza após mais de um mês de bombardeiosQuatro pessoas em Gaza registraram a vida delas, a pedido da BBC, em meio a bombardeios e mortes de entes queridos.

