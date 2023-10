Vanaf 1 november veranderen de huursubsidie en de huurpremie

Vanaf 1 november veranderen er een aantal zaken op de huurmarkt. Zo zal u zich bijvoorbeeld niet meer verplicht op een wachtlijst voor een sociale woning moeten zetten om een huursubsidie te ontvangen.

huursubsidie en de huurpremie. Agentschap Wonen in Vlaanderen: ‘De huursubsidie en huurpremie zijn een maandelijks bedrag om u te helpen uw huurprijs te betalen. U kunt onder andere een huursubsidie aanvragen na een verhuis van een slechte naar een goede woning.’

Voor die huursubsidie moet je je vanaf 1 november niet langer verplicht op de wachtlijst voor een sociale woning zetten. En ook de regeling omtrent de huurpremie verandert. ‘Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen, dus uiteraard ook uw private huurwoning. Maar, Wonen in Vlaanderen zal geen conformiteitsonderzoek uitvoeren bij een aanvraag van een huurpremie’, aldus Agentschap Wonen in Vlaanderen. headtopics.com

Als een woning al ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard is bij uw aanvraag, krijgt u geen huurpremie. Want, dan is al duidelijk dat de woning niet in orde is.De huursubsidie moet u zelf aanvragen. U heeft hiervoor tot negen maanden tijd nadat u verhuisd bent.

Voor de huurpremie moet u niets doen. U ontvangt automatisch een brief met de nodige aanvraagdocumenten als u vier jaar op de wachtlijst staat.

